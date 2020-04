Covid-19, Polichetti chiarisce la posizione del medico positivo al "Ruggi"

“Il medico di Vibonati contagiato dal Covid-19, che ha già superato l’infezione, non viene a lavoro da tre settimane e il nostro personale è risultato negativo ai test”. E’ la precisazione di Mario Polichetti, responsabile di “Gravidanza a rischio” dell’ospedale Ruggi di Salerno e sindacalista Fials, in merito al caso di Coronavirus registrato nel reparto.

Il caso

Per Polichetti, dunque, non c’è nulla da temere: “Il collega è assente da oltre venti giorni ed ha quindi interrotto l’eventuale catena di contagi nel reparto. Inoltre ha già sviluppato gli anticorpi, superando dunque la malattia. Aggiungo che ieri mattina l’intero personale medico e ostetrico è stato sottoposto ai test per il Covid-19, e tutti sono risultati negativi. Ringrazio il commissario straordinario D’Amato per la competenza e la precisione con cui sta gestendo un momento di crisi, avendo ascoltato le richieste della Fials” conclude il medico salernitano.

La polemica nel comune