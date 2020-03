Coronavirus: nuove riduzioni di servizio ai trasporti, sospesa la linea Salerno-Napoli-Bari

Nuove riduzioni ai trasporti locali, per l'emergenza Coronavirus. Busitalia, infatti, fa sapere che, al fine di assicurare la sola mobilità dei viaggiatori per esigenze lavorative, garantendo i servizi essenziali, da lunedì 16 e fino al 25 marzo, salvo proroghe delle Autorità competenti, sospende i collegamenti universitari, i servizi festivi e i collegamenti da e per l’Aeroporto di Napoli Capodichino espletati dalla linea 119. Al via, dunque, la programmazione del sabato invernale non scolastico, normalmente adottata nei periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, senza l’espletamento di corse nella fascia oraria pomeridiano-serale. Per informazioni dettagliate: l'avviso di Busitalia.

I tagli per Napoli

Anche la Sita, fino a nuove disposizioni, dal 16 marzo, prende provvedimenti precauzionali per contenere il contagio, sospendendo i servizi sulla linea Salerno-Napoli-Bari. Per ulteriori dettagli: Le riduzioni del servizo

