Nuovo caso di Coronavirus nel salernitano, l'avviso del sindaco di Mercato San Severino

Cari concittadini devo purtroppo informarvi che un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19 ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Ad annunciarlo è il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, su Facebook. Si tratta di un anziano di 87 anni che, in precedenza, era stato ricoverato al "Curteri". "Chiaramente è stato immediatamente attivato il protocollo per risalire ed identificare tutti i contatti recenti del nostro concittadino e far scattare le misure di accertamento del contagio e l'eventuale isolamento previsto in questi casi", ha detto il primo cittadino.

L'appello