Coronavirus, De Luca ai campani: "Non agitatevi, tutto è governabile"

“L'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus è un problema serio da affrontare con le armi della ragione per arrivare, tra due mesi, all'uscita del tunnel e, allora, saremo tutti più sereni". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un'intervista a una emittente radiofonica locale, Radio Kiss Kiss, analizza il quadro nazionale attuale e, per il territorio campano, traccia un bilancio incoraggiante.

Il bilancio

Il governatore si mostra tranquillo: “Le competenze sanitarie restano nelle mani dei governatori, nell'ambito di regole di carattere generale stabilite dal Governo nazionale" premette. In Campania, "siamo a 128 persone contagiate, numero assolutamente sostenibile e governabile e non è una criticità al di sopra delle nostre possibilità", evidenzia. "Abbiamo 1.500 nostri concittadini che sono in isolamento domiciliare controllato e questo perché si è fatto un lavoro di prevenzione molto efficace nei giorni scorsi", spiega, sottolineando che circa la metà dei contagiati dal Covid-19 "sono asintomatici e non hanno grandi problemi di tosse, all'apparato respiratorio e restano a casa. Fra quelli che hanno qualche patologia un po' piu' rilevante e che vengono ricoverati, un 40% dei contagiati negli ospedali viene ospitato nei reparti normali di malattie infettive".