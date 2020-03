Coronavirus a Salerno, i ringrazimenti del sindaco alla città e ai vigili

Proseguono senza sosta i controlli lungo le strade di Salerno per prevenire la diffusione del Coronavirus. E per questo il sindaco Vincenzo Napoli, con un apposito messaggio, decide di ringraziare i vigili urbani e tutti i suoi concittadini per ciò che stanno facendo in questi giorni invitandoli, ancora una volta, al rispetto delle ordinanze della Regione Campania.

In queste giornate difficili per tutti, voglio rivolgere un ringraziamento speciale alle nostre donne e ai nostri uomini della Polizia Municipale e della Protezione Civile: grazie di cuore a loro e a tutte le forze di polizia per lo straordinario impegno che stanno profondendo nei controlli sul territorio cittadino a tutela della salute della nostra comunità. Grazie al personale medico e paramedico e ai dipendenti delle strutture sanitarie. Grazie a tutti coloro che rischiano in prima persona per tutti noi. Il loro coraggio sia uno stimolo in più per noi tutti. E grazie ancora ai miei concittadini per il senso di responsabilità e la disciplina con cui stanno affrontando questa emergenza: continuiamo così, rispettiamo le indicazioni e le limitazioni previste, facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per la collettività. Restiamo a casa.