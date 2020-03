Coronavirus, Michele Pecorale annuncia : "Resto ad aiutare la mia Salerno"

Era intenzionato a partire per Cremona per dare il suo aiuto al personale sanitario dell'ospedale. Ma, vista la grave emergenza sanitaria che sta mandando in tilt il sistema lombardo, su consiglio anche di colleghi e residenti, Michele Pecorale, operatore socio-sanitario, ha deciso di rimanere a Salerno per dare una mano ai suoi concittadini.

“Le notizie e le indicazioni, i suggerimenti e gli inviti, i consigli e le esortazioni che mi arrivano da Cremona, anche dagli stessi abitanti del posto, che sui social mi hanno testimoniato la loro gratitudine e la loro vicinanza per la decisione presa di salire su e rendermi utile alla causa, e che in questi due giorni mi hanno invitato a riflettere sul mio intento, nonostante fossi pronto a mettermi in treno ed andare, mi hanno fatto decidere per il momento di non recarmi nella città lombarda, l'alto rischio di trasmissione, la pericolosità di contagio, la difficile situazione sanitaria, mi hanno imposto di riflettere, il lavoro è e resta un'esigenza ma la salute è un bene prezioso, è una priorità, ed ad oggi non ci sono le condizioni per garantire la mia stessa incolumità fisica. Devo essere responsabile della mia vita, ma soprattutto della vita dei miei figli che sono piccoli ed hanno bisogno di un papà presente ed in salute. Spero di non deludere quanti, amici e non, mi hanno manifestato la loro stima in queste ore, esaltando un gesto che per me era e resta un atto spontaneo e di assoluta normalità, mi auguro non pensiate male di me, ho valutato tutto con coscienza e con lucidità, con cuore e razionalità. Resto a disposizione della mia città, in qualunque modo possa prestare la mia opera e dare il mio contributo, rinnovando l'invito a tutti Voi amici e non, di restare in casa, unico modo possibile, e riscontrato con dati certi, per ridurre ed arginare il contagio. Insieme ce la faremo. Grazie a tutti e perdonatemi se vi ho deluso”.