Estate 2020, gel e docce a turni negli stabilimenti balneari contro il Covid-19

Gel in zone di passaggio e docce a turni nei lidi. Il presidente del sindacato italiano balneari di Salerno Alfonso Amoroso è convinto che convinto che "sarà necessario venirsi incontro vicendevolmente" per salvare la stagione estiva. Nell'ultima riunione in Regione Campania, è stato ribadito che dal 4 maggio sarà possibile iniziare a montare le strutture balneari, naturalmente utilizzando dispositivi di sicurezza e attenendosi alle norme anti-Covid. "Per l'apertura vera e propria non c’è ancora una data - spiega Amoroso – c’è bisogno di un coordinamento con il ministero della Salute che dovrà darci indicazioni e linee guida da mettere in campo".

L’organizzazione

Tuttavia gli operatori del settore balneare della provincia, tra cui quelli della zona cilentana, hanno già un'idea di massima su come poter organizzare le proprie strutture in questa fase di emergenza sanitaria. "Le proposte le stiamo mettendo nero su bianco e saranno comunicate al Governo. In linea di massima si potrebbero posizionare gli ombrelloni e le attrezzature con spazi più ampi tra di loro, predisporre gel disinfettanti nelle zone di passaggio, servizi igienici e docce regolamentate, bar e ristorante con il servizio in spiaggia per evitare assembramenti". Quel che è certo è che le linee guida dovranno essere stilate quanto prima per evitare che il danno economico aumenti ulteriormente. "Prima si riesce ad aprire, meglio è. In tutte le regioni d'Italia ci sono zone che di questi tempi erano già operative. Penso, ad esempio, alla Costiera Amalfitana che nel periodo pasquale solitamente veniva presa d'assalto. C’è da considerare, inoltre, che quella che sta per arrivare non sarà una grande estate e questo potrebbe spingere le piccole attività a non aprire proprio. Per salvare il salvabile - conclude Amoroso - bisognerà venirsi incontro a vicenda. Noi garantiremo un servizio anche in un momento di difficoltà economica ma deve esserci tesa la mano"