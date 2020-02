Coronavirus, il sindaco di Montano Antilia scrive all'Asl

Aveva chiesto all'Asl l'istituzione di un punto di infomazione territoriale, per acquisire notizie ed eventuali chiarimenti sul Coronavirus, il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli. E il direttore del servizio Epidemiologia e Prevenzione, Anna Luisa Caiazzo, non ha tardato a rispondere al primo cittadino.

La risposta dell'Asl

L'Asl, infatti, ha ricordato la sezione specifica sul Coronavirus presente sul suo sito ufficiale, nonchè il numero verde regionale 800909698 e quello nazionale 1500, per avere delucidazioni in merito al virus cinese. Ancora, per i cittadini di Montano Antilia, è possibile rivolgersi anche ai distretti Asl 69 e 70. "Fondamentale la sinergia tra politica, istituzioni ed enti preposti in questi casi, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di non cadere in facili allarmismi", ha concluso il primo cittadino Trivelli.