Coronavirus, nuova vittima nel salernitano: è morta la nocerina ricoverata al Moscati

"Apprendo ora con profondo dispiacere che è deceduta oggi all'Ospedale "Moscati" di Avellino la signora residente a Nocera ed originaria di Sarno, risultata giorni fa positiva al test per coronavirus".

Lo ha detto il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato che ha espresso anche a nome dell'intera comunità il cordoglio alla famiglia tutta. "Evidenzio ancora una volta a tutta la cittadinanza la necessità essere assolutamente prudenti nei comportamenti da tenere. Per evitare di contagiarsi o di diffondere il virus - ha aggiunto il primo cittadino - A tale fine ho scritto, come già il sindaco di Sarno, una nota alla Direzione Generale ASL Salerno e a quella Sanitaria dell'Umberto I, per porre in essere tutte le cautele a tutela degli operatori ospedalieri sanitari e ausiliari. Chiedendo che, data anche la comparsa di un contagio a carico di un valente medico di quell'Ospedale, nei giorni scorsi, sia sottoposto a screening di tampone covid-19 tutto il personale", ha concluso.