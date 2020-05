Coronavirus, muore 75enne di Pontecagnano Faiano: il cordoglio del sindaco

Sale a sessantacinque il numero dei decessi per Covid-19 in provincia di Salerno. Nel pomeriggio di ieri, infatti, è deceduta una donna di 75 anni, A.A.B le sue iniziali, di Pontecagnano Faiano che, da tempo, era ricoverata presso l’ospedale “Giovanni Da Procida” del capoluogo a causa di una serie di patologie pregresse. Non solo. Ma era anche affetta da Alzheimer e da tempo non si nutriva autonomamente.

Il cordoglio

La notizia del dedesso ha fatto, in poche ore, il giro del comune di Pontecagnano Faiano. “Abbraccio i familiari della signora: a loro va il cordoglio di tutta la nostra comunità. I contagi in discesa – dichiara il sindaco Giuseppe Lanzara su Facebook – non devono farci abbassare la guardia. La fase due va affrontata con grande senso civico e tali episodi ci devono far riflettere sulla necessità di porre massima attenzione sui protocolli di sicurezza”. La 75enne è la seconda vittima del Coronavirus dopo la 67enne deceduta lo scorso 19 aprile.