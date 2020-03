Covid-19, primo morto a Pagani: dimesso 66enne di Cava

Prima vittima da Coronavirus nella città di Pagani. E’ deceduta, infatti, un’anziana di 79 anni, Maria Annunziata Pepe, che era ricoverata presso l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati.

Il dramma

Per la donna – una delle prime paganesi ad essere risultate positive al tampone – non c’è stato nulla da fare. Prima del trasferimento al Covid Hospital scafatese, era stata ricoverata anche all’ “Umberto I” di Nocera Inferiore. I medici hanno cercato di salvarla fino all’ultimo tentativo. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I suoi familiari, residenti a San Marzano sul Sarno, sono in quarantena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La buona notizia

Intanto, sabato pomeriggio, è stato dimesso dal nosocomio scafatese il primo paziente affetto da Covid-19. Si tratta di un 66enne residente a Cava de’ Tirreni. L’uomo, ricoverato nel reparto di Broncopneumologia, è stato sottoposto ai due tamponi che sono risultati negativi. Altri quattro pazienti, che sono clinicamente guariti, attendo l’esito del secondo test e potrebbero tornare a casa nei prossimi giorni.