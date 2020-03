Coronavirus: altri due morti nel salernitano, lutto a Montesano e Agropoli

Altri due morti per Coronavirus, nel nostro territorio provinciale. Non ce l’ha fatta il ferroviere 53enne ricoverato da poco più di una settimana all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: Alfonso Migliorino di Agropoli, da subito aveva presentato problemi respiratori. I sanitari del “San Luca” lo avevano ricoverato nel reparto di rianimazione, con la terapia del farmaco Tocilizumab, sperimentato già al “Cotugno”. Nonostante le cure, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Membro della Croce Rossa e attivo nelle attività solidali, Migliorino lascia la moglie e due figli: un fiume di messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. Al momento, 12 i contagi ad Agropoli, di cui 7 fanno parte della stessa famiglia del 53enne spirato.

Intanto, si è spento questa mattina Domenico Tierno, il 72enne di Montesano sulla Marcellana risultato positivo al Coronavirus. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Eboli, l'uomo è stato trasferito presso il nosocomio di Scafati. Un dolore immenso per la scomparsa dell'anziano che lascia moglie e 4 figli. Ad esprimere cordoglio, anche il sindaco Giuseppe Rinaldi:

Ricordo Domenico con grande affetto, lo conosco da quando ero bambino. Uomo mite e buono, dedito alla famiglia e alla comunità, operoso con gli altri e ben voluto da tutti. Marito e padre premuroso ed attento, particolarmente legato ai suoi nipoti a cui era fortemente legato.

Lo ricordo per il suo impegno costante, generoso, continuo nella Parrocchia e nell’associazionismo. Domenico era uomo di valore e di valori, umile e grande lavoratore. La comunità tutta si stringe al cordoglio dell’intera famiglia.

Ci sarà il modo, appena usciamo da questa emergenza, per piangere e salutare, come meritava, Domenico. Nel frattempo, che la terra gli sia lieve e che il suo ricordo, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo come me, resti imperituro nella nostra comunità.