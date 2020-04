Coronavirus, morto imprenditore di Nocera Inferiore: Torquato chiama De Luca

Dolore a Nocera Inferiore per la scomparsa di un imprenditore, Antonio Comitino, titolare dell’azienda Starpur, che potrebbe aver contratto il Covid-19 durante il suo ricovero (per altro motivo) all’interno dell’ospedale “Umberto I”. Trasferito d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, è deceduto alle prime ore del mattino.

L’annuncio

A confermare il nuovo decesso è il sindaco Manlio Torquato: “Piangiamo un'altra vittima ma questa volta, come temevamo, viene fuori dall'ospedale, uno di quelli che hanno contratto lì l'infezione”. Poi annuncia: “Stamane chiamerò nuovamente il Presidente della Regione ma non per gli auguri, perché intervenga”. Infine l’ennesimo appello ai nocerino: “A voi tutti, nei giorni che portano imminenti alla Pasqua, rinnovo l'appello a non abbassare la guardia, a non essere imprudenti a tutelare la vostra e la nostra vita”.