Cava de' Tirreni, morto il primo paziente contagiato dal Coronavirus

Dolore, a Cava de’ Tirreni, dov’è deceduto il primo paziente rimasto contagiato dal Coronavirus. Si tratta di un anziano di 83 anni, Antonio Milite, che, da una decina di giorni, era ricoverato in ospedale.

L’annuncio

A rivelare il nome è direttamente il sindaco Vincenzo Servalli in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Il signor Milite, che già aveva qualche problema di salute, non è riuscito a superare questa difficile prova. Ai suoi familiari va il mio cordoglio personale e quello di tutta la comunità”. Poi si è soffermato sui tamponi positivi registrati, finora, in città: “Con lui, sono 13 i casi di Coronavirus accertati, mentre siamo in attesa di altri tamponi, e di circa cento i soggetti sottoposti ad isolamento domiciliare. Siamo nella fase che sapevamo difficile e delicata. Restiamo in casa e usciamo il minimo indispensabile”.