Coronavirus a Sarno, morto un uomo di 71 anni: il dolore del sindaco

Nuovo decesso a Sarno a causa del Coronavirus. Oggi pomeriggio, dopo aver lottato fino all’ultimo contro la malattia presso l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati, è spirato il signor Mario Annunziata, 71 anni.

Il dolore

A comunicarne la morte è direttamente il sindaco Giuseppe Canfora: “Il Covid 19 ci strappa con freddezza un concittadino portandolo via dall’affetto e dall’amore dei suoi cari. Sono profondamente vicino alla famiglia in questa sofferenza. Stringiamoci come comunità e facciamo sentire la vicinanza nel pensiero e nelle preghiere”. Poi, ancora una volta, si rivolge ai sarnesi: “Il mio appello a tutta la comunità perché nel rispetto di chi soffre, di chi ci lascia, in questo momento terribile ci sia la responsabilità di restare in casa, fermare il contagio e con esso tutto questo dolore che ci attanaglia”.

