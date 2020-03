Covid-19, Sarno si sveglia in lacrime: muore Michele, 38enne ricoverato al Ruggi

Il Covid-19 miete un'altra vittima. E' morto presso l'ospedale Ruggi di Salerno, un giovane di Sarno, Michele Annunziata, di 38 anni, che dal 17 marzo stava combattendo contro il Coronavirus. A darne il doloroso annuncio, il sindaco Giuseppe Canfora:

Sarno si stringe nel profondo dolore di questo momento. Ci stringiamo come comunità forte e solidale al dolore dei familiari per sostenerli in questo momento di grande sofferenza. La guerra contro il coronavirus deve vederci tutti in prima linea. Lo dobbiamo ai tanti che soffrono negli ospedali, lo dobbiamo alle tante persone che ci stanno lasciando.