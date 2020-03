Coronavirus: muore il signor Bifulco, il sindaco di San Valentino Torio vieta musica e flashmob

Non ce l'ha fatta, il signor Raffaele Bifulco, cittadino di San Valentino Torio affetto da Coronavirus: ricoverato all'ospedale Cotugno, l'uomo è spirato dopo aver combattuto contro la grave infezione. A renderlo noto, il sindaco Michele Strianese: "Preghiamo per lui e per la sua famiglia ed uniamoci a loro in questo difficilissimo momento con la preghiera, il silenzio ed il rispetto. - ha detto il primo cittadino- Per la giornata di domani sarà dichiarato il lutto cittadino per testimoniare vicinanza alla famiglia e per riflettere su quanto sta accadendo". Di ieri, altri due decessi nel salernitano per il Covid-19.

Poi l'appello alla cittadinanza

Questa perdita, che ci riguarda davvero da vicino, faccia ragionare chi oggi ancora non rispetta regole e leggi ed espone se stesso e gli altri alla morte. Forse a qualcuno non è ancora chiaro quello che sta succedendo. Da oggi e fino a domenica sono vietati flashmob e musica sui balconi per rispettare e onorare il signor Raffaele che ora e nella gloria dei cieli.