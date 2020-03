Coronavirus: morto un uomo a Scafati, contagiato infermiere a Pagani

Secondo decesso, oggi, in provincia di Salerno per il Coronavirus. Dopo il comandante dei vigili del fuoco di Sala Consilina, nel pomeriggio è spirato anche un anziano di 84 anni che viveva nel comune di Scafati. L’anziano, da giorni, era ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Mauro Scarlato”

“Alla sua famiglia, a cui sono legato da rapporti di amicizia e profonda stima, va il mio personale cordoglio e quello dell’intera Amministrazione comunale. A voi tutti chiedo una preghiera affinché tutta la comunità possa stringersi a loro in questo difficilissimo momento. Come sindaco voglio esprimere, inoltre, il mio personale cordoglio anche alla famiglia del vigile del fuoco di Sala Consilina deceduto ugualmente oggi, nel reparto di terapia intensiva respiratoria di Scafati, sempre a causa del Coronavirus. E’ un momento difficile per tutti. Bisogna restare uniti e continuare a seguire le indicazioni che ci vengono fornite dal Governo e dalla Regione per far si che questo virus non continui a diffondersi e a fare vittime. Insieme possiamo farcela. Non molliamo e continuiamo ad avere fede”.