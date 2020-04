Emergenza coronavirus, anziano di Caggiano muore in America

Un cittadino originario di Caggiano, Tony Parrella, è deceduto a New York a causa del Coronavirus. Aveva già problemi di salute ma, dopo aver effettuato il tampone risultato positivo, è spirato a causa dell’aggravarsi del suo quadro clinico.

Il cordoglio

La notizia della sua scomparsa oltre oceano è giunta, questa mattina, nel piccolo paese della zona sud della provincia di Salerno provocando dolore in quanti lo conoscevano. “Purtroppo – scrive su Facebook il sindaco Pasquale Lamattina - ancora una volta, questo virus colpisce la nostra comunità. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo con affetto intorno alla famiglia di Tony che vive a New York e al fratello che vive a Caggiano. Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio tanti paesi del mondo; negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono decedute 884 persone, il numero più alto di decessi nel paese dall’inizio della pandemia. Vi esorto a rimanere a casa e a rispettare tutte le misure di contenimento per cercare di prevenire la diffusione del virus. Non bisogna abbassare la guardia“.