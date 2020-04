Emergenza coronavirus, dopo la moglie muore il marito a Nocera Inferiore

Terzo decesso per Coronavirus a Nocera Inferiore. E’ deceduto, nella serata di ieri, un anziano di 83 anni, marito della donna di 79 anni scomparsa anche lei, lo scorso martedì, a causa del virus.

Il caso

L’uomo era ricoverato, come la sua consorte, presso l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati perché risultato positivo al tampone. Il Covid-19 gli aveva provocato una grave polmonite interstiziale gravata da altre patologie cui era già affetto. La coppia di coniugi viveva in via Atzori. I loro familiari sono stati messi in quarantena. Dolore.