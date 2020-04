Covid-19, negozi chiusi il 25 Aprile e il 1 Maggio: le ordinanze dei sindaci

Negozi chiusi durante le prossime festività in alcuni comuni della provincia di Salerno. Due primi cittadini dei Picentini hanno firmato, oggi, le rispettive ordinanze contro la diffusione del Coronavirus.

A Giffoni

A Giffoni Valle Piana il sindaco Antonio Giuliano ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali di generi alimentari e beni di prima necessità per le giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio. Resteranno aperte solo le farmacie, le parafarmacie e le edicole per l’esclusiva vendita di quotidiani. Con riferimento all’obbligo di osservanza della chiusura festiva per le attività di rivendite di tabacchi, si precisa che possono restare in funzione e i distributori automatici posti all’esterno delle attività. “Si tratta di una misura di contenimento necessaria, ripetuta dopo la straordinaria risposta avuta da tutti i concittadini nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell’Angelo spiega il primo cittadino - Una decisione importante ma doverosa per evitare pericolosi assembramenti e bloccare gli spostamenti ingiustificati sull’intero territorio comunale. Bisogna scovare possibili furbetti volenterosi di mettere a repentaglio non solo la loro salute ma quella di tutta la comunità. Basterebbe infatti una minima disattenzione per vanificare i sacrifici fatti fino ad ora”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Montecorvino Pugliano

È stata disposta la chiusura dei supermercati e degli altri esercizi di vendita di generi alimentari ma anche di tabacchi ed edicole, nonché gli spostamenti relativi di tutte le attività di coltivazione cura degli orti e tutela di animali da cortile nei giorni del 25 e 26 Aprile e per il 1 Maggio 2020. A firmare il provvedimento il sindaco Alessandro Chiola. Sono esonerate dalle limitazioni le seguenti attività commerciali: farmacie, parafarmacie e attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.