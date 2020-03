Negozi chiusi per il Covid-19, la Confcommercio al Prefetto: "Servono più controlli"

E’ allarme sicurezza per i negozi salernitani che, a seguito del decreto governativo dello scorso 11 marzo, continuano a rimanere chiusi per prevenire la diffusione del Coronavirus.

La denuncia

Tale situazione preoccupa la Confcommercio di Salerno ha deciso di rivolgersi al Prefetto: “L’immediata sospensione delle attività commerciali - si legge in una nota - non ha consentito, alla maggior parte degli operatori, di avere il tempo necessario per poter svuotare o mettere in sicurezza la merce in negozio, prima di chiudere i battenti. A questo si aggiunge che, dopo il divieto di circolazione delle persone, molte aree della città restano completamente deserte per l’intera giornata, favorendo, purtroppo, il perpetrarsi di furti ai danni degli esercizi. “Da numerosi commercianti della città, ci giungono forti segnali di preoccupazione per l’eventualità di furti nei negozi, è nostro compito intervenire” spiega il presidente Giuseppe Gagliano. Di qui la richiesta al Prefetto Russo di “voler intensificare il presidio su tutto il territorio, attraverso pattugliamenti costanti, con particolare riferimento a quelle aree ad alta densità commerciale, quali le zone della Ztl, insieme a tutte le altre meno frequentate per via della assenza di esercizi aperti, ai fini della vendita dei beni di prima necessità”.