Coronavirus, l'appello di Torquato ai giovani: "Ecco le regole da rispettare"

Alla luce dei nuovi contagi di Coronavirus anche nell’Agro nocerino sarnese (vedi i casi di Scafati e San Valentino Torio), il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato lancia un appello ai suoi concittadini ed in particolare ai ragazzi affinchè rispettino quotidianamente le precauzioni raccomandate dal Ministero della Salute.

I consigli del sindaco:

“Evitate luoghi chiusi affollati, tenetevi a distanza di sicurezza da chi ha sintomi di raffreddore, febbre ecc…; non mettete le mani in bocca o negli occhi; se tossite o starnutite fatelo proteggendo la bocca con un fazzoletto o simili e comunque non vicino agli altri; evitate di mangiare con le stesse posate e bere dagli stessi bicchieri, bottiglie, di passarvi di bocca in bocca le sigarette; lavatevi le mani spesso e sempre al rientro a casa; se accusate sintomi (febbre o raffreddore) non andatevene in giro, ma avvisate subito il vostro medico; avvisate subito il vostro medico anche se avuto contatti con persona affetta da Coronavirus".

I numeri da chiamare

Poi Torquato precisa: “In tali casi non andate in ospedale. Provvedono loro. Il Coronavirus non è la peste. Ma è una infezione molto contagiosa e che mette a rischio anziani, ammalati e il nostro sistema ospedaliero che deve servire a curare tutti. Quindi non abbiate timore a segnalare subito al vostro medico o all’Asl o ai numeri 112 e 118 il vostro stato di salute se avete sintomi o se avete avuto contatti con persone infette. Siamo prudenti, siamo seri”.