Covid-19, il sindaco denuncia gente in strada a Nocera: ma è una fake news

Gente in strada, senza rispettare il distanziamento sociale, a Nocera Inferiore. A pubblicare una fotografia (poi risultata essere una fake news) su Corso Vittorio Emanuele, è stato direttamente il sindaco Manlio Torquato, che si è scagliato contro i suoi concittadini che continuano a non rispettare le norme anti-Coronavirus.

Il caso

Il primo cittadino parla di una “fase 5” che definisce dello “sbracamento totale” che “viene prima della due che dovrebbe partire lunedì. “Stavolta non è quella fasulla di un giornalista nordista che spacciava quattro persone per un assembramento. Ma la mia” dice riferendosi alla foto. “Ho fatto appello - ricorda - alle Forze dell'Ordine perché Governo centrale o no finché ci sono le ordinanze della Regione e del Comune si applicano quelle e vanno fatte applicare (se non sono contro legge). È la Costituzione, bellezza”. Poi Torquato rivela: “E stamane ho inviato pari pari questo messaggio al Presidente della Regione che poi non se la prenda coi sindaci di paese come noi. La volontà c'è, ma come dice un personaggio televisivo "a capa d'a ggente nunn'è bbona". E manco i carabinieri col lanciafiamme possono fare nulla se la testa non cambia. Altrimenti passiamo direttamente alla fase 6 ricominciamo a contare subito morti e ammalati. Per ricominciare e lo vogliamo tutti al più presto, ci vuole giudizio, altro che asporto ...se si inizia così ci resta, Dio non voglia, quello delle ambulanze”.