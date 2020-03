Covid-19 a Nocera Superiore, diffuso elenco di cittadini in isolamento: scatta la denuncia

Emergenza Coronavirus, scoppia il caso a Nocera Superiore dove, nella serata di giovedì, è stato diffuso un elenco di cittadini che si sono posti in isolamento domiciliare.

La denuncia

A raccontare l'accaduto, con un video pubblicato su Facebook, è direttamente il sindaco Giovanni Maria Cuofano che annuncia: "Ho dato mandato all’ufficio legale di sporgere denuncia contro ignoti per questo atto grave e scellerato e al segretario generale di procedere con un’indagine interna per trovare il responsabile di quanto accaduto". Poi si rivolge ai suoi concittadini che si sono autonomamente chiusi nelle rispettive abitazioni: "Io voglio ringraziare questi cittadini esemplari che, per motivi di lavoro o per altro motivo, sono stati in altre regioni e quindi si sono messi in isolamento domiciliare. A loro, dunque, va il nostro plauso perché hanno dimostrato come bisogna comportarsi in questo momento. Intanto - conclude il primo cittadino - continuiamo a combattere questa guerra tutti insieme sperando che presto tutto andrà bene”