Coronavirus: a Nocera Superiore controlli nei negozi, nuova ordinanza

A Nocera Superiore, su disposizione del sindaco Giovanni Maria Cuofano, sono in corso controlli da parte degli agenti della Polizia Locale per verificare il rispetto dell’Ordinanza n.8 dell’8 marzo 2020 per le attività commerciali indicate nel provvedimento a firma del governatore De Luca.

I dettagli



Da ieri, infatti, per i tre segmenti commerciali è scattata la sospensione delle attività fino al 3 aprile prossimo. Sempre nella giornata odierna il sindaco ha emesso ordinanza per disciplinare fino al 15 marzo l’accesso agli uffici pubblici, al cimitero comunale ed il mercato settimanale.

La provincia a Sud

Il Consorzio Bonifica Paestum ha comunicato che gli uffici consortili, a partire da oggi, lunedì 9 marzo, e fino a nuova data, saranno accessibili al pubblico in misura controllata e previo appuntamento telefonico.