Covid-19, arrivate 2800 istanze al Comune per i “Buoni spesa”

Prosegue con regolarità l’arrivo delle domande per i buoni spesa alimentari previsti a sostegno di persone e famiglie venutesi a trovare in gravissima difficoltà economica a seguito dalla sospensione delle attività commerciali e produttive causate dalla diffusione del Coronavirus. Lo comunicano da Palazzo di Città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I numeri

Il modello adottato dal Comune, unico tra la città di dimensioni medie come Salerno, sta avendo successo. "Le operazioni, coordinate dal sindaco Vincenzo Napoli e dall’assessore alle Politiche Nino Savastano, si stanno svolgendo senza intoppi e la stragrande maggioranza dei richiedenti (seguendo la raccomandazione della Civica Amministrazione) ha inviato l’istanza utilizzando gli strumenti telematici". Alle 13 di oggi sono state inviate 1300 domande all’utenza whatsapp 334.1043709 e 900 all’indirizzo mail fondosolidalecovid19@comune.salerno.it . Appena 600 le istanze consegnate presso i 12 punti di raccolta del Settore Politiche Sociali e del Terzo Settore (in sostanza cinquanta pratiche mediamente per ogni ufficio). "Si sta così raggiungendo, grazie alla collaborazione dei cittadini, all’impegno del personale delle Politiche Sociali, della Protezione Civile e del Terzo Settore in perfetto coordinamento sinergico, il primo intento: assicurare una distribuzione capillare dei moduli ed scongiurare assembramenti presso gli uffici" conclude la nota.