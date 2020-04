Covid-19 a Salerno, 4418 istanze per ottenere i “Buoni Spesa” dal Comune

Si è conclusa la prima fase dell'operazione “Buoni Spesa” organizzata dal Comune di Salerno per il sostegno alle famiglie ed alle persone che si siano trovate in condizioni di gravissimo disagio economico in conseguenza dell'emergenza Coronavirus.

I dati

Sono pervenute complessivamente 4418 istanze, che confermano in termini statistici il raggiungimento di tutti i potenziali destinatari della misura in relazione alla popolazione residente ed al monitoraggio abituale del bisogno eseguito dal Settore Politiche Sociali del Comune. In particolare, sono pervenute 1608 domande a mezzo e-mail, 1520 tramite whatsapp, 1288 in formato cartaceo. Numeri che ben rendono la complessità dell'operazione realizzata in maniera tale da consentire anche a chi non ha accesso alle tecnologie informatiche di poter richiedere il beneficio senza code presso i dodici uffici designati alla raccolta. Le pratiche sono adesso in corso di lavorazione con una task force dedicata del Comune di Salerno per la verifica dei requisiti e l'eventuale richiesta di integrazioni. Si procederà poi, senza soluzione di continuità alla consegna dei buoni spesa.

I commenti

Soddisfatto l’assessore alle politiche sociali Nino Savastano “Salerno è tra le poche città di media grandezza ad aver attuato con successo questo modello organizzativo che è certamente più complesso da gestire per la civica amministrazione ma è , ed è questa la priorità, più accessibile e fruibile per la popolazione. Ha funzionato benissimo la sinergia tra le attività del Settore Politiche Sociali e dei Segretariati di Zona, la Protezione Civile e le Associazioni del Terzo Settore che hanno garantito la consegna domiciliare dei moduli”. Gli fa eco il sindaco Vincenzo Napoli: “A Salerno nessuno sarà lasciato solo. Confermiamo l'impegno di consegnare tutti i buoni spesa a tutti gli aventi diritto entro la Pasqua allo scopo di donare, per quanto possibile, un poco di serenità alle persone ed alle famiglie più in difficoltà. La consegna dei buoni spesa avverrà direttamente al domicilio dei beneficiari sempre con l'intento di scongiurare code ed inutili uscite di casa. Naturalmente oltre a questa misura dei buoni spesa, il Comune di Salerno continua a sostenere le numerose iniziative solidali da parte di associazioni, imprenditori, categorie commerciali che stanno raccogliendo viveri e beni di prima necessità da distribuire alla popolazione. Il cuore di Salerno batte forte e generoso”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.