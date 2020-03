Covid-19, in aumento i ricoveri al Ruggi: tre pazienti in rianimazione

In aumento, i casi di ricovero per Covid-19 al Ruggi. In particolare, ad oggi, tre i pazienti intubati, in rianimazione che, probabilmente, a breve diventeranno quattro, presso il nosocomio salernitano.

Il punto della situazione

Pieno, intanto, il reparto Malattie Infettive: si resta in attesa di poter usufruire di altri 10 posti letto per accogliere i pazienti positivi ai tamponi. Da fonti sanitarie, si apprende che la crescita di casi non sia esplosiva, ma notevole: si prevede che l'endpoint dei casi andrà a cadere nel periodo di Pasqua.