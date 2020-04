Fase 2: sì ad attività motorie all'aperto e modificato l'orario per i locali, le disposizioni regionali

Divulgate, in questo pomeriggio, ulteriori misure e modifiche alle ordinanze precedenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’ordinanza firmata dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, contiene una serie di disposizioni da ritenersi sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata. "Nell’ordinanza si fa riferimento anche all’industria conciaria campana: sono consentite attività di manutenzione a difesa delle produzioni e delle quote di mercato del settore", si legge nella nota regionale. Tra le novità principali, la modifica agli orari di attività consentita ai locali e la possibilità di praticare sport individuale all'aperto, solo in determinate fasce orarie. Ogni indicazione contenuta nell'ordinanza sarà in vigore dal 27 aprile al 3 maggio, in attesa di nuove disposizioni nazionali, previste entro il 4 maggio.

Ecco in sintesi le disposizioni:

Dal 27 aprile e fino al 3 maggio, su tutto il territorio regionale sono consentite previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli. Possibile anche l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

La modifica agli orari

In merito all'ordinanza 37 del 22 aprile, è stato stabilito che, sempre dal 27 aprile fino al 3 maggio, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi. I bar, le pasticcerie, le gelaterie, le rosticcerie, le gastronomie, le tavole calde e similari, saranno aperti dalle ore 7 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14, mentre i ristoranti e le pizzerie, dalle ore 16 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23.

I divieti che restano

Intanto, per la durata di vigenza dell'ordinanza, resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.

Le attività all'aperto consentite

Infine, dal 27 aprile e fino al 3 maggio, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, dove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente. Tale attività è consentita tra le 6:30 e le 8:30 e dalle ore 19 alle 22.

(Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare e leggere gli allegati in basso ndr)

