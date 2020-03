Covid-19, chiusi uffici pubblici e cantieri: nuova ordinanza di De Luca in Campania

Stop ai cantieri edili privati, salvo gli interventi urgenti per garantire la sicurezza degli immobili, e valutazione della rinviabilità dei lavori nei cantieri a committenza pubblica, ovviamente a eccezione di quelli riguardanti edilizia sanitaria e reti di pubblica utilità. Lo stabilisce, fino al 3 aprile, una ordinanza firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca per prevenire la diffusion del Coronavirus. Nel caso in cui i lavori proseguano per ragioni di urgenza, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale.

Gli uffici pubblici

Nella stessa ordinanza De Luca richiama le Amministrazioni pubbliche al rispetto delle norme vigenti su limitazione della presenza del personale e telelavoro. La presenza fisica dei dipendenti deve essere limitata ai soli casi strettamente indispensabili e l'accesso del pubblico va disciplinato comunque mediante prenotazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sanzioni

Per chi non rispetta le nuove disposizioni, sono previste sanzioni come l'arresto fino a 2 mesi e l'ammenda fino a 206 euro.