Covid-19: il sindaco di Eboli stabilisce nuovi orari di apertura per i negozi

Con ordinanza n.122 emessa questa mattina, martedì 14 aprile, il sindaco di Eboli, Massimo Cariello ha adottato ulteriori misure di contenimento Covid-19 per le attività commerciali. Proprio ad Eboli, oggi, il primo cittadino ha annunciato il decesso di un cittadino nocerino.

I dettagli

Ha disposto la chiusura al pubblico alle ore 19,30 di tutti gli esercizi commerciali adibiti alla vendita al dettaglio, il divieto di apertura di tutte le attività commerciali, presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di benzina, nei giorni 19 aprile, 26 aprile, 3 maggio. Per tutte le uscite, necessariamente motivate da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza, da motivi di salute, si devono osservare regole rigide: utilizzo di mascherine e guanti per accedere alle attività commerciali, agli studi medici ed agli uffici pubblici, provvedere sempre alla pulizia delle mani secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute. Per le medie e grandi strutture di vendita è obbligatorio canalizzare la clientela con la presenza di personale proprio o di istituti di vigilanza. È obbligatorio per i titolari e i dipendenti delle attività commerciali indossare mascherina e guanti.

