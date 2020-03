Coronavirus in Campania, De Luca sospende le attività sanitarie e assistenziali

Linea dura del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per prevenire la diffusione del Coronavirus. Attraverso la firma di una nuova ordinanza (la numero 16 del 13 marzo 2020), con decorrenza immediata e fino al 3 aprile prossimo, sono state sospese le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) ma anche tutti i servizi sociali diurni attivati dagli ambiti sociali. Sono, inoltre sospesi tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione, di specialistica, fatte salve quelle urgenti e indifferibili.

Clicca qui >>>> L'ordinanza