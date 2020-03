Emergenza Coronavirus, la Fenailp fa appello al Prefetto per tutelare gli ambulanti

Fa appello al Prefetto, la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditoriale e Liberi Professionisti di Salerno, scendendo in campo per l'emergenza Coronavirus. Per evitare situazioni di disaprità, infatti, la Federazione chiede al Prefetto Russo la verifica delle ordinanze delle amministrazioni comunali, con particolare attenzione a quelle che sono le misure richieste per i mercati rionali e gli ambulanti, al fine di garantire tutele uniformi per la grande distribuzione, i supermercati, come anche per i piccoli imprenditori.

La lettera del presidente Sabato Pecoraro