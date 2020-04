Emergenza Covid-19, Pellegrino a De Luca: "Riapri l'ospedale di Sant'Arsenio"

Riaprire l’ospedale di Sant’Arsenio per rafforzare i presidi sanitari anti-Coronavirus nella zona sud della provincia di Salerno. A proporlo, sulla scia di quanto già chiesto nei giorni scorsi da altri amministratori locali, è il sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino in un video pubblicato, questa mattina, sulla sua pagina Facebook.

Il video-messaggio

Nel corso del suo intervento Pellegrino si rivolge direttamente al governatore De Luca spiegando: “L’ospedale di Sant’Arsenio rappresenterebbe un prezioso, importante e utile punto di riferimento in questo momento di grave emergenza sanitaria nel Vallo di Diano. A soli 3 km dall’ospedale di Polla, andremmo a creare un punto di riferimento per un’area vasta a sud di Salerno, che va dal Golfo di Policastro agli Alburni, rappresentando un percorso dedicato al Covid-19. Qui troverebbero maggiore serenità e sicurezza anche gli operatori sanitari”. Per il primo cittadino l’ospedale di Polla ormai si è trasformato in un Covid Center e noi non possiamo permetterci che l’unica struttura sanitaria nel nostro territorio possa non essere più attiva per altre patologie di emergenza e ordinarie. Abbiamo bisogno quindi di un percorso dedicato al Covid-19 e di un ospedale che possa seguire le altre patologie”. Di qui l’appello finale a De Luca: “Sono certo che il Presidente De Luca saprà dare la giusta risposta ad una domanda che non viene dalla politica del Vallo di Diano, ma da tante famiglie che vivono a sud di Salerno e si aspettano una risposta autorevole perchè sono preoccupate per il futuro dei propri figli” conclude Pellegrino.