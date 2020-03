Vallo, morto 55enne malato di tumore: era positivo al Covid-19

La giornata di oggi è iniziata con un nuovo decesso, in provincia di Salerno, per Coronavirus. Si tratta di un uomo di 55 anni che, nei giorni scorsi, era stato trasferito da Napoli all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è deceduto nelle ultime ore. Era risultato positivo al tampone faringeo e per questo posto in isolamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il quadro clinico

L’uomo - riporta Infocilento - era affetto da malattia oncologica in fase avanzata. Non aveva alcuna patologia legata al Covid-19 che avesse peggiorato le sue condizioni di salute. La morte, quindi, è da attribuire alla patologia di base.