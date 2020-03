Allerta Coronavirus a Padula: bloccati due camionisti

Due nuovi casi sospetti di Coronavirus in provincia di Salerno. Nella serata di sabato due camionisti, che hanno lavorato per diverso tempo in provincia di Lodi, sono stati bloccati a bordo di un'auto nel parcheggio del Saut di Padula.

La tensione

Immediata la segnalazione agli uffici dell’Asl, del Comune e della Regione Campania che, di conseguenza, ha informato l’Istituto Superiore di Sanità. Nelle prossime ore i due uomini saranno sottoposti al tampone. Probabile il ricovero presso il “Cotugno” di Napoli.