Paky Memoli vola in Liguria: "Vado ad aiutare i colleghi medici stremati dall'epidemia"

Ha lasciato Salerno per andare in soccorso dei suoi colleghi medici del Nord Italia, ormai stanchi e stremati dalla diffusione del Coronavirus. La diabetologa e consigliera comunale Paky Memoli ha iniziato, questa mattina, la sua missione umanitaria e professionale dopo le richieste di aiuto giunte da Piemonte, Lombardia, Veneto, Valle D’Aosta, Emilia Romagna, Liguria e Marche.

Il viaggio

In mattinata insieme ad altri camici bianchi è salita su un aereo militare, accompagnati dal Capo della Protezione Civile, per raggiungere le regioni prestabilite. A lei è stata assegnata la Liguria. "Buon lavoro a me ed a tutti i miei colleghi impegnati in questa missione" il suo ultimo post pubblicato su Facebook.