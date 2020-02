Coronavirus, primo caso sospetto a Salerno: paziente trasferito al Cotugno

Primo caso sospetto di “Coronavirus” nella città di Salerno. A darne notizia, sul suo profilo Facebook, è direttamente il presidente dell’Humanitas Roberto Schiavone,

Il caso

Si tratta di un giovane italiano che, per circa due mesi, è stato in Cina dove si era recato per andare a trovare la fidanzata. Dopo essere stato ricoverato all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per i primi accertamenti, nel pomeriggio di oggi è stato trasferito d'urgenza, con un’ambulanza speciale, all’ospedale “Cotugno” di Napoli.