Coronavirus, nuove guarigioni a San'Egidio e San Valentino Torio: parlano i sindaci

Non solo nuovi contagi. Nelle ultime ore stanno aumentando anche le guarigioni da Coronavirus in provincia di Salerno. E, in particolare, nell'Agro nocerino sarnese.

L'annuncio

Nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino i guariti superano i contagiati. Ad annunciarlo è il sindaco Nunzio Carpentieri: “Con le tre nuovi guarigioni che registriamo oggi, il numero delle persone guarite sale a 13 e quello dei positivi scende a 11”. “In questo momento, è ancora più importante far sentire la nostra vicinanza a tutti i nostri concittadini che risultano ancora positivi, che stanno tutti bene ma che devono compiere l'ultimo sforzo per sconfiggere definitivamente il virus. Noi li sosteniamo con le nostre preghiere e il nostro incoraggiamento. E, accanto all'incoraggiamento, con la nostra responsabilità e il rispetto delle misure di contenimento: restiamo a casa”.

L’altro caso

L’incubo del Covid-19 è finito anche per un ragazzo di San Valentino Torio. “Il nostro giovane concittadino Giovanni Bifulco è finalmente risultato negativo e dopo tanti giorni di isolamento domiciliare sorvegliato dall'Asl, e' stato dichiarato guarito. Siamo davvero felicissimi” scrive, su Facebook, il sindaco Michele Strianese che aggiunge: “Un abbraccio a Giovanni ed a tutta la sua famiglia che hanno vissuto un momento difficilissimo della propria vita, anche per la perdita del caro papà Raffaele. Siamo vicini con tutto il cuore alla famiglia Bifulco, cosi come a tutte le famiglie san valentinesi che stanno vivendo un periodo difficile per i contagi dei propri familiari. Siamo sicuri che alla fine andrà tutto bene".