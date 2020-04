Covid-19, pediatra positiva a Battipaglia: nuovi casi a Nocera Superiore e Padula

Aumentano, anche oggi, i contagi da Covid-19 nei comuni salernitani. Dopo i nuovi sei casi a Scafati e il primo a Sanza, un altro cittadino è risultato positivo al tampone nel comune di Nocera Superiore. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Cuofano: “E’ il quinto caso. Si tratta di un soggetto che, per la sua attività, è legato al mondo ospedaliero. Attualmente è ricoverato al presidio Mauro Scarlato di Scafati dov'è tenuto sotto stretta osservazione. Non demordiamo. Resistiamo”. Nel Vallo di Diano, invece, è risultata positiva un’altra donna di Padula, che si trova in isolamento domiciliare ed è in buone condizioni di salute.

A Battipaglia

All’ospedale “Santa Maria della Speranza” sono state sospese tutte le attività (fatta eccezione per i codici rossi e le emergenze-urgenze pediatriche) all’interno del reparto di Pediatria in quanto una pediatra in servizio, originaria di Cava de’Tirreni, è risultata positiva al tampone. La donna già qualche settimana fa era stata sottoposta al test rapido che poi non è stato confermato dal tampone. Solo ieri a causa di febbre alta la dottoressa si è sottoposta ad un nuovo tampone che questa volta è risultato positivo.