Covid-19, Pasqua di controlli a Pellezzano: elicottero sorvola le montagne

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha predisposto il volo in elicottero con i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” per effettuare un controllo del territorio e verificare che vengano rispettati gli obblighi della quarantena in questa domenica di Pasqua. Il veivolo sorvolerà soprattutto le zone pedemontane per stanare eventuali “buontemponi” che potrebbero trasgredire le restrizioni in atto.

Il commento

Al fianco dei volontari il primo cittadino che spiega: “Vorremmo assicurarci che la cittadinanza rispetti, in questi giorni di festa, i divieti imposti dai vari Dpcm e ordinanze sindacali per contrastare l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Chiediamo ai nostri concittadini di fare questo ulteriore sforzo ben comprendendo che queste belle giornate indurrebbero a uscire e fare delle passeggiate. Ma, purtroppo, saranno una Pasqua e Pasquetta diverse dalle altre. Restiamo a casa oggi per tornare ad abbracciarci domani. Rivolgo di nuovo a tutti i cittadini di Pellezzano i più sentiti auguri di una Santa Pasqua”.

