Coronavirus: il Comune di Perito regala farina, lievito e mascherine

Farina, lievito e una mascherina in regalo per ogni nucleo familiare. E' l'iniziativa del Comune di Perito, poco meno di 900 abitanti nel cuore del Cilento, dove il sindaco Carlo Cirillo ha inteso così trasmettere ai suoi concittadini "il nostro messaggio di vicinanza, seppur in un momento di necessaria distanza".

La curiosità

La farina, derivato primo del grano, il cereale per eccellenza, che simboleggia la rinascita; il lievito, simbolo di trasformazione, un agente che possiede la proprietà di trasformare altri corpi in qualcosa di simile a se stesso; la mascherina, l'icona del momento, il dispositivo più ricercato, ma anche il più discusso", scrive il sindaco in una lettera che accompagna il dono alle famiglie. La consegna è avvenuta venerdì 27 e sabato 28 marzo