Coronavirus, scatta il piano per i contagiati negli ospedali salernitani

L’Asl di Salerno rafforza i presidi di assistenza sanitaria per l’emergenza Coronavirus. I nuovi provvedimenti prevedono il trasferimento dei pazienti risultati positivi che necessitano di ricoverno, nell’eventualità il “Cotugno” di Napoli non avesse a disposizione posti letto, presso i reparti di malattie infettive dei presidi di Nocera Inferiore (16 posti letto), Eboli (9 posti letto) e Vallo della Lucania (14 posti più uno per il day hospital); mentre, nel caso di persone che abbiano bisogno di trattamenti intensivi, presso la rianimazione di Eboli, in attesa che vengano completati gli interventi all’ospedale di Scafati, individuato come nosocomio dedicato per i casi di Covid-19. Nella struttura scafatese i vertici dell’Asl hanno avviato anche la manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo determinato, per sei mesi, di cinquanta infermieri attraverso lo scorrimento della graduatoria interna, a cui seguirà anche il reclutamento di medici e personale di supporto.

Il trasferimento

Per gli spostamenti dei pazienti è previsto un servizio di trasporto inter-ospedaliero con rianimatore a bordo di ambulanza. E’ previsto l’utilizzo di una barella ad alto biocontenimento per consentire un trasporto in sicurezza dei pazienti. Tale servizio sarà svolto dalla centrale mobile di rianimazione di Sant’Arsenio, che sarà idoneamente allestita. Il nuovo procedimento prevede di contattare la centrale 118 che dovrà accertare la disponibilità di posti letto presso il Cotugno, ovvero presso gli ospedali di Eboli o di Scafati, e poi organizzerà il trasporto del paziente in condizioni critiche. .