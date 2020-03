Coronavirus, Polichetti fornisce assistenza gratuita ai cittadini in quarantena

Assistenza gratis alle famiglie in quarantena che stanno avendo problemi a reperire medici pronti ad affrontare il Coronavirus. E’ pronto a fornirla Mario Polichetti, dirigente sindacale della Fials provinciale, che, in una nota, interviene sull'emergenza che sta attanagliando anche la provincia di Salerno.

L’annuncio

Il medico salernitano si mette a disposizione della cittadinanza: “Mi giungono informazioni di famiglie che non hanno a disposizione medici pronti a effettuare i tamponi previsti dalla profilassi. Non voglio fare polemiche strumentali perché è importante rimanere calmi e uniti davanti alla psicosi che sta divampando, ma nonostante questo voglio poter dare il mio contributo alla causa". Polichetti, attraverso il suo profilo Facebook (dott. Mario Polichetti), si mette a disposizione delle famiglie in quarantena per qualsiasi esigenza. "Armandomi di mascherina e pazienza sono pronto anche a raggiungere il Cilento per aiutare chi è in difficoltà. D'altronde il giuramento d'Ippocrate ci dice di fare proprio questo".