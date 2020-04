Covid-19, Polichetti: “Sulla gestione al Ruggi è la politica a dover dare risposte”

"L'onorevole Nicola Provenza, usando una metafora calcistica, ha fatto un clamoroso autogol. Non è la sanità, in particolare i direttori generali delle aziende come il "Ruggi d'Aragona" di Salerno, a dover dare risposte sulla gestione dell'emergenza coronavirus". Con queste parole Mario Polichetti, sindacalista della Fials provinciale, interviene sulla polemica legata alla gestione dell'emergenza Covid-19 nella prima azienda ospedaliera della provincia di Salerno.

La replica

Per il noto medico salernitano "a dover dare risposte sono il Governo nazionale e la Regione. Provenza, che conosce bene le dinamiche della sanità pubblica e privata, sa bene che i manager delle Aziende ospedaliere sono espressione della politica e che in questo momento stanno gestendo le risorse che arrivano da Stato centrale, Regione e protezione civile. L'onorevole Provenza può essere d'aiuto a tutta la comunità medica in primis come addetto ai lavori e, successivamente, perché è a stretto contatto con il premier Giuseppe Conte, capo del Governo italiano, e con i consiglieri regionali del suo partito, il Movimento 5 Stelle, che in Campania svolgono un'opposizione serrata al Governatore Vincenzo De Luca. A loro vanno chieste risposte sul perché i medici e i direttori generali si trovano a fronteggiare questa emergenza con strumenti che scarseggiano. Magari con delle risposte da parte sua possiamo essere d'aiuto anche noi. Ma potremo esserlo solo dopo le risposte della politica. Prima, lo ribadisco, si commette solo un clamoroso autogol nonostante si conoscano bene le regole del gioco" conclude Polichetti.