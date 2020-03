Emergenza Coronavirus: la Polizia Municipale rinuncia alla retribuzione straordinaria

Un gesto responsabile che conferma lo spirito di servizio della divisa: la Polizia Municipale di Fisciano lavorerà in deroga agli orari istituzionali senza percepire alcuna retribuzione straordinaria per il controllo del territorio, per via dell'emergenza Coronavirus.

L'annuncio

Ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Sessa che ha elogiato gli agenti per l'impegno profuso in questo particolare momento storico.