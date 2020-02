Caso sospetto di Coronavirus a Polla: famiglia in quarantena

Nuovo caso sospetto di Coronavirus in provincia di Salerno. Questa mattina il sindaco di Polla Rocco Giuliano, infatti, ha firmato un’ordinanza che impone la quarantena ad un ragazzo con sintomi febbrili rientrato di recente dalla provincia di Lodi.

L'ordinanza

Il provvedimento, emesso per motivi di prevenzione ed affisso sull'albo pretorio, vale anche per i suoi familiari per la durata di 15 giorni. Informate le autorità sanitarie del Vallo di Diano e anche le forze dell’ordine. Il primo cittadino, inoltre, avverte che "il mancato rispetto delle presenti disposizioni implicherà deferimento all’Autorità giudiziaria per violazione di disposizione dell’Autorità amministrativa e inflizione delle sanzioni di legge previste".