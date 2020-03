Pontecagnano, la denuncia di Teresa Masullo: "Mio padre attende il tampone da giorni"

Teresa Masullo è una ragazza che vive nel comune di Pontecagnano Faiano. Da oltre una settimana attende il tampone per il papà, che soffre di bronchite interstiziale da alcuni giorni. Finora, però, nessuno – secondo quanto racconta lei stessa su Facebook – nessuno dall’Asl si è fatto vivo: “Attendiamo da giorni. Ci auguriamo qualcuno ci ascolti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La critica

Al fianco di Teresa si schiera il giornalista professionista Gaetano Amatruda dell’associazione Andare Avanti: “Teresa ha lo stile tipico di una famiglia di brave persone, non sbraita, non grida. E’ indegno non ascoltarla in quanto è un suo diritto. Da giorni - aggiunge - la fanno attendere. Serve più organizzazione e serietà, rispetto alle preoccupazioni. La Regione aumenti l’attività di controllo ed organizzazione. Si mettano da parte le battute e si consolidi la necessaria azione di prevenzione e controllo”.