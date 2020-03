Pontecagnano Faiano, secondo paziente positivo al Coronavirus

A Pontecaganano Faiano c'è un secondo caso di positività al coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Lanzara, spiegando che si tratta di una persona "già monitorata, riconducible al primo caso di qualche giorno fa. Sono state messe in quarantena tutte le persone entrate in contatto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le raccomandazioni del primo cittadino

"Restate a casa, uscite solo in casa di necessità. Tolleranza zero, i controlli sono a tappeto e continueranno ad esserlo. Polizia municipale e carabinieri hanno già denunciato 50 persone. Riceveranno sanzione che va dai 500 ai 3000 euro, affronteranno un processo penale e dovranno pagare un avvocato. Abbiamo attivato un protocollo per un servizio aggiuntivo di sostegno alimentare per famiglie bisognose e con le farmacie del territorio metteremo in campo un servizio di consegna domiciliare dei farmaci. Uniti ce la faremo".

La guida >>> Cosa fare in isolamento domiciliare